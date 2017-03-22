Ставшие родителями Волосожар и Траньков назвали сроки возвращения на лед

Двукратные олимпийские чемпионы Игр в Сочи в парном фигурном катании Татьяна Волосожар и Максим Траньков в скором времени планируют возобновить тренировки. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы с Максимом планируем вернуться на лед уже в апреле. Конечно, если разрешит доктор», — рассказала Волосожар.

16 февраля этого года у супружеской пары родилась дочь. Девочку назвали Анжеликой.

33-летний Траньков и 30-летняя Волосожар неоднократно заявляли о планах выступить на Олимпиаде 2018 года в южнокорейском Пхенчхане, которая пройдет с 9 по 25 февраля. Нынешний сезон спортсмены полностью пропускают.

Помимо побед в личном и командном первенствах на ОИ-2014, в активе Транькова и Волосожар золото чемпионата мира 2013 года и четыре победы на первенствах Европы (2012, 2013, 2014, 2016).

