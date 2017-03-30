Испанский фигурист Фернандес выиграл короткую программу на ЧМ

Испанский фигурист Хавьер Фернандес выиграл короткую программу на чемпионате мира в Хельсинки. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

По итогам проката испанец получил от судей 109,05 балла. Вторым стал японец Сома Уно (104,86 балла), третьим — канадец Патрик Чан (102,13 балла).

Лучший из россиян — Михаил Коляда, показавший 7-й результат. Он набрал 93,28 балла, что стало его личным рекордом в короткой программе. Другой россиянин Максим Ковтун с 89,38 балла занял десятое место.

Мужчины-одиночники представят произвольную программу 1 апреля.

29 марта российская пара Владимир Морозов и Евгения Тарасова стали третьими в короткой программе. Тарасова выступала с травмой — на тренировке Морозов наехал ей на ногу, спортсменке наложили десять швов. Россиянка Евгения Медведева выиграла короткую программу в соревновании женщин-одиночниц.

Чемпионат мира по фигурному катанию стартовал 29 марта и продлится до 2 апреля.