Липницкая вернулась в список кандидатов в сборную

Фигуристки Юлия Липницкая и Аделина Сотникова вошли в число кандидатов в сборную России на следующий сезон. Об этом, как сообщает ТАСС, рассказал президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков.

«Исполком федерации подвел сегодня итоги сезона, которые признаны удовлетворительными, обсудили календарь соревнований на следующий сезон, одобрили предварительные планы не следующий сезон. Все это — до контрольных прокатов сборной в Сочи», — заявил Горшков.

В феврале стало известно, что Липницкая, восстанавливающаяся после травмы, не выйдет на лед до конца сезона. Россиянка, ставшая олимпийской чемпионкой Сочи в командных соревнованиях, пропустила два последних чемпионата мира.

Сотникова выиграла золото ОИ-2014 в одиночном катании. В нынешнем сезоне она начала тренироваться у завершившего карьеру Евгения Плющенко.