В Федерации фигурного катания оценили перспективы возвращения Липницкой на лед

Олимпийская чемпионка 2014 года в командном турнире россиянка Юлия Липницкая вряд ли вернется на лед до конца сезона-2016/17. Об этом ТАСС заявил генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган.

«Юля, скорее всего, уже не будет заявляться на какие-то старты до конца сезона. Сейчас главное, чтобы она до конца восстановила здоровье», — рассказал Коган. Он добавил, что ее реабилитация проходит нормально, но на нее нужно время.

Спортсменка не принимала участия в чемпионате России, который проходил в Челябинске в декабре прошлого года. Накануне старта она получила травму тазобедренного сустава, упав на скользком тротуаре.

В ноябре на московском этапе серии Гран-при спортсменка на время прервала выступление в произвольной программе из-за боли в ноге.