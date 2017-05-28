Фигуристка Медведева выступила на японском ТВ в образе Сейлор Мун

Видео: @Olympic_Russia / Twitter

Российская фигуристка Евгения Медведева выступила на японском ТВ-шоу в образе персонажа японских мультфильмов Сейлор Мун. Видео появилось в Twitter-аккаунте Олимпийского комитета России.

Медведева предстала в таком виде не впервые. В 2016 году 17-летняя россиянка в костюме Сейлор Мун приняла участие в шоу Dreams on Ice 2016 в Японии. Она рассказала, что идея образа принадлежала ей самой.

Медведева — двукратная чемпионка мира и Европы, дважды выигрывала Гран-при. Россиянка владеет мировыми рекордами в короткой и произвольной программах, а также по сумме баллов.

Сейлор Мун — персонаж популярного японского аниме. В центре сюжета мультсериала находятся девушки, которые могут превращаться в героинь, названных в честь Луны и планет Солнечной системы.