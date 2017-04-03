Фигуристка Медведева рассказала о самом запоминающемся моменте победного ЧМ

Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала о самом запоминающемся моменте на чемпионате мира в Хельсинки. Слова спортсменки приводит «Советский спорт».

«Мне понравилось, что на этой арене была домашняя атмосфера, было очень много наших болельщиков, которые приехали в Финляндию, чтобы поддержать нашу сборную. Когда играла музыка нашего гимна, на трибунах было кому его поддержать», — рассказала Медведева, отметив, что во время соревнований музыка помогает ей справиться с нервным напряжением.

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«Я меломан. Включаю плей-лист, ухожу в себя. Какую мелодию включаю? Давайте это останется моим секретом», — подчеркнула фигуристка.

На чемпионате мира Медведева стала победительницей чемпионата мира в одиночном катании. При этом спортсменка обновила мировые рекорды в произвольной программе —154,40 балла, а также по сумме баллов — 233,41. Она завоевала в Финляндии свое второе золото чемпионатов мира. Впервые россиянка стала чемпионкой мира на турнире в Бостоне в 2016 году.