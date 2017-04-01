Фигуристка Медведева поделилась планами на карьеру

Российская фигуристка Евгения Медведева планирует продолжать карьеру после Олимпийских игр-2018 в южнокорейском Пхенчхане. Ее слова в субботу, 1 апреля, приводит «Р-Спорт».

«Я очень надеюсь быть в спорте как можно дольше, поскольку это мое любимое занятие и я не вижу свою жизнь без фигурного катания. Очень надеюсь, что мой век в спорте будет длинным», — заявила Медведева.

Она рассказала, что первым из фигуристов, на кого она смотрела по телевизору, был Евгений Плющенко. «Это была Олимпиада, я впервые смотрела фигурное катание. Плющенко сделал очень многое для российского и мирового фигурного катания. У всех людей наступает период в жизни, когда надо менять сферу деятельности и пробовать что-то новое. Думаю, у меня рано или поздно тоже будет такой период. Это хорошо», — отметила спортсменка.

31 марта 17-летняя Медведева защитила титул чемпионки мира, победив в одиночных состязаниях на турнире в Хельсинки. Медведева обновила мировые рекорды в произвольной программе —154,40 балла, а также по сумме баллов — 233,41.