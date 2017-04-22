Фигуристка Медведева вновь побила собственный мировой рекорд

Российская фигуристка Евгения Медведева обновила собственный мировой рекорд по сумме баллов в произвольной программе на командном чемпионате мира в Токио. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В субботу, 22 апреля, спортсменка получила 160,46 балла за свой прокат. Второй стала японская спортсменка Маи Михара, набравшая 146,17 балла. На третьем месте расположилась ее соотечественница Вакаба Хигучи (145,30). Еще одна россиянка Елена Радионова набрала 137,08 и заняла пятое место.

Предыдущий рекорд (154,40 балла) Медведева установила 31 марта на чемпионате мира в Хельсинки.

20 апреля Медведева побила мировой рекорд по сумме баллов за короткую программу. Она получила за прокат 80,85 балла, превзойдя собственное достижение, установленное в 2016 году в финале Гран-при в Марселе.