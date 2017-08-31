Болельщики смогут бесплатно посетить игру сборной России по футболу с «Динамо»

Товарищескую встречу сборной России по футболу против московского «Динамо» все желающие смогут посетить бесплатно. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Встреча состоится 3 сентября на подмосковной «Арене Химки». Начало игры в 19:00 по московскому времени. Вход на стадион будет осуществляться по пригласительным билетам, их выдача проводится в кассах арены ежедневно с 12:00 до 19:00.

Сбор российской национальной команды начался 28 августа. Ее главный тренер Станислав Черчесов решил предоставить отдых лидерам, вызвав в команду ближайших резервистов и дебютантов.

Национальная команда во второй раз проводит товарищескую встречу с российским клубом. В 2001 году сборная России разгромила махачкалинский «Анжи» со счетом 7:1.