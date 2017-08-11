«Ахмат» простил назвавшего бразильского футболиста обезьяной Мамаева

Руководитель пресс-службы футбольного клуба «Ахмат» Казбек Хаджиев рассказал об отсутствии у команды претензий к полузащитнику «Краснодара» Павлу Мамаеву, оскорбившему игрока грозненцев Родолфо. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

«После игры Мамаев подошел, извинился, они обнялись, и Родолфо тоже его похлопал по плечу. Наш игрок принял извинения», — заявил Хаджиев.

«Мне кажется, неправильно такие моменты вносить в протокол матча», — указал он. Глава пресс-службы добавил, что конфликт исчерпан.

Инцидент произошел во время встречи пятого тура чемпионата России по футболу между «Ахматом» и «Краснодаром». В первом тайме между Мамаевым и Родолфо произошел конфликт, в ходе которого россиянин назвал бразильца обезьяной. В перерыве игроки устроили потасовку в подтрибунном помещении. Встреча прошла в четверг, 10 августа, в Грозном и завершилась победой гостей со счетом 3:2.

Мамаев не вызывается в национальную сборную России с лета 2016 года, когда он вместе с партнером Александром Кокориным был замечен в одном из ночных клубов Монте-Карло.