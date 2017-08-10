Павел Мамаев назвал бразильца из «Ахмата» обезьяной и спровоцировал драку

Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев назвал бразильского защитника грозненского «Ахмата» Родолфо обезьяной и спровоцировал драку с ним в перерыве матча пятого тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ). Об этом сообщает журналист Адам Зубайраев в своем аккаунте в Twitter.

В первом тайме встречи, состоявшейся в четверг, 10 августа, между Мамаевым и Родолфо возникла стычка из-за расистского высказывания россиянина. В подтрибунном помещении их конфликт перерос в драку.

Как отмечает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на пресс-службу «Краснодара», Мамаев принес свои извинения, которые игрок «Ахмата» принял. Матч завершился победой краснодарцев со счетом 3:2.

15 июля фанаты московского «Спартака» во время матча с «Локомотивом» начали скандировать кричалку, адресованную вратарю «железнодорожников» Маринато Гильерме, в которой они сравнили его с обезьяной. В ноябре 2015 года Гильерме, уроженец Бразилии, получил российский паспорт. За национальную сборную он провел два матча.

Мамаев не вызывается в национальную команду с лета 2016 года, когда он вместе с партнером Александром Кокориным устроил кутеж в одном из ночных клубов Монте-Карло. В тренерском штабе национальной команды объясняли отказ от их услуг исключительно спортивными причинами.

