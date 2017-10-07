Комментатор назвал судью позором российского футбола и отказался работать

Комментатор и пресс-атташе владимирского «Торпедо» Владимир Никольский эмоционально отреагировал на решения арбитра Петра Мирошниченко в матче 12-го тура зоны «Запад» первенства ПФЛ — третьего по статусу дивизиона чемпионата России против «Текстильщика» (Камышин). Видео было опубликовано на YouTube-канале Томикс-ТВ online.

На 65-й минуте арбитр не стал назначать пенальти в ворота «Текстильщика» за фол голкипера в штрафной площади. А спустя несколько секунд мяч попал в руку защитнику, но и здесь рефери не указал на 11-метровую отметку.

«Ты что творишь?! Это пенальти! Позор российскому футбольному корпусу, и штрафуйте меня за это. Позорнейшее решение Мирошниченко. Рука! Позор Мирошниченко! Это позор российского футбола», — прокричал комментатор и добавил: «Смотрите футбол без комментатора. До свидания».

Матч прошел во Владимире и завершился вничью — 1:1.