Гол «Арарата» украсили эмоциональным английским комментарием

Видео: Ararat Moscow / YouTube

Московский «Арарат» опубликовал видео с голом команды, добавив к нему аудиозапись с эмоциональным английским комментарием. Видео появилось на YouTube-канале клуба.

В матче 11-го тура первенства Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) бывший полузащитник сборной России Алексей Ребко забил мяч в ворота «Строгино». 31-летний хавбек из-за пределов штрафной площади ударом в девятку с левой ноги сравнял счет. Этот гол стал для него первым в нынешнем сезоне. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу «Арарата».

Клуб создан в марте 2017 года и заявился в ПФЛ. После 11 туров «Арарат» занимает первое место, имея в активе 29 очков.