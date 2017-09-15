Футболист московского «Арарата» озвучил свою зарплату

Полузащитник московского клуба «Арарат» Алексей Ребко раскрыл свою зарплату в команде. Об этом он заявил в интервью Youtube-каналу ЛетМиСпик.

«Заинтересованность деньгами? Нет. Скорее амбиции, состав. Цель — выйти в Премьер-лигу за два года. Сначала в Футбольную национальную лигу (ФНЛ), а потом уже и выше. Я получаю в "Арарате" меньше, чем в "Луче-Энергии", сейчас зарабатываю меньше полумиллиона рублей в месяц», — отметил футболист.

Также Ребко рассказал о причинах перехода в команду второго дивизиона. «Я пришел в "Арарат", потому что он находится в Москве», — признался хавбек.

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5 сентября в СМИ появилась информация о том, что после 8 сентября «Арарат» прекратит существование. Эту информацию опроверг гендиректор медиахолдинга News Media и фактический владелец клуба Арам Габрелянов.

«Арарат» создан в марте 2017 года и заявился в Профессиональную футбольную лигу. В летнее трансферное окно, кроме Ребко, контракты с клубом подписали бывшие игроки сборной России Марат Измайлов и Роман Павлюченко.