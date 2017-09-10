Тренер «Арарата» пригрозил комментатору «Матч ТВ» ударом в лицо

Главный тренер московского «Арарата» Александр Григорян заявил, что ударил бы в лицо комментатора «Матч ТВ» Тимура Журавеля. Слова специалиста приводятся на сайте телеканала.

«Тимур должен понимать: в повседневной жизни я бы просто дал ему в морду. Один раз я на нем обжегся, но если в следующий раз встретимся — я его съем, как сладкую булочку. Просто тьфу на него. Тимур Журавель — мне не соперник, не тот, кто выведет меня из равновесия», — заявил Григорян.

Конфликт между сторонами возник после матча третьего тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) между «Локомотивом» и «Анжи» (1:0). Журавель брал флэш-интервью у Григоряна, на тот момент возглавлявшего махачкалинскую команду. Тренер посчитал, что журналист своими вопросами пытался «развести его на сенсацию».

Григорян ушел из «Анжи» 12 августа, а спустя четыре дня возглавил «Арарат». 5 сентября он заявил, что московский клуб прекратит существование после 8 сентября. В результате эту информацию опроверг гендиректор медиахолдинга News Media Арам Габрелянов, который занимается привлечением спонсоров в клуб.