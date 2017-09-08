В «Арарате» объяснили появление слухов о закрытии клуба шуткой тренера

Слова главного тренера московского «Арарата» Александра Григоряна о закрытии клуба были шуткой. Об этом корреспонденту «Ленты.ру» заявил вице-президент по информационной политике Андраник Керопян.

«Это была его личная инициатива. В этой фразе была доля шутки», — заявил функционер.

Керопян отметил, что вопрос о снятии бывшим президентом «Арарата» Валерием Оганесяном 20 миллионов рублей со счетов клуба был решен полюбовно.

«Главная причина была как раз в эмоциональной составляющей. Видимо, после всего произошедшего он трезвой головой оценил ситуацию и принял правильное решение», — рассказал Керопян.

5 сентября Григорян заявил, что «Арарат» прекратит существование после 8 сентября. В результате эту информацию опроверг гендиректор медиахолдинга News Media Арам Габрелянов, который занимается привлечением спонсоров в клуб.

Оганесян покинул «Арарат» 30 августа и уехал в Грузию. После его ухода со счетов клуба исчезли 20 миллионов рублей. Впоследствии он заявил, что не вернется в Россию, потому что опасается за свою жизнь.

«Арарат» был создан в марте 2017 года и заявился в Профессиональную футбольную лигу (третий по силе дивизион футбольного чемпионата России). Во время летнего трансферного окна клуб подписал контракты с бывшими игроками сборной России Маратом Измайловым, Романом Павлюченко и Алексеем Ребко. После восьми туров «Арарат» с 17 очками возглавляет таблицу зоны «Центр».