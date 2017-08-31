Московский «Арарат» обвинил ушедшего президента в краже 20 миллионов рублей

После ухода из московского «Арарата» президента Валерия Оганесяна из клуба исчезло 20 миллионов рублей. Об этом рассказал вице-президент по информационной политике Андраник Керопян. Его слова в четверг, 31 августа, приводит «Чемпионат.com».

«Вчера Валерий Оганесян написал заявление об уходе по состоянию здоровья... После этого была назначена финансовая проверка, которая сегодня днем показала исчезновение со счета клуба 20 миллионов рублей без соответствующих документов. Проверка, проведенная финансистами, показала, что деньги были выведены на счета Валерия Оганесяна», — заявил Керопян.

Он добавил, что клуб обратился с заявлением в правоохранительные органы, которые начали доследственную проверку.

«Арарат» был создан в марте 2017 года и заявился в Профессиональную футбольную лигу (третий по силе дивизион футбольного чемпионата России). Летом его состав полнили бывшие игроки сборной России Марат Измайлов, Роман Павлюченко и Алексей Ребко.