Контракт с московским «Араратом» подписал еще один бывший игрок сборной России

Бывший полузащитник «Краснодара» и сборной России Марат Измайлов подписал контракт с московским футбольным клубом «Арарат». Об этом сообщается на странице столичной команды во «ВКонтакте».

Длительность соглашения и финансовые подробности сделки не сообщаются.

«Подписание соглашения с Маратом — большой плюс для всей команды. Мы уверены, что такой мастер принесет огромную пользу как на поле, так и за его пределами. Для нас очень важны не только профессиональные, но и человеческие качества, а также желание помочь нашему молодому проекту», — отметил президент «Арарата» Валерий Оганесян.

Помимо «Краснодара» Измайлов выступал за московский «Локомотив», португальские «Спортинг» и «Порту», а также азербайджанскую «Габалу». В активе полузащитника два гола в 35 матчах за сборную России.

Ранее к «Арарату» присоединились два других бывших футболиста российской национальной команды — Роман Павлюченко и Алексей Ребко.

«Арарат» создан в марте 2017 года. Со следующего сезона клуб заявится в Профессиональную футбольную лигу (третий по силе дивизион футбольного чемпионата России).