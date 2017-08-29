Определились пары 1/16 финала Кубка России по футболу

Стали известны все пары на стадии 1/16 финала Кубка России по футболу. Об этом сообщается на сайте Российской футбольной премьер-лиги.

Жеребьевка прошла во вторник, 29 августа, в Москве. За выход в 1/8 финала турнира поборются 32 команды.

«Авангард» (Курск) — ЦСКА (Москва)

«Волгарь» (Астрахань) — «Ростов»

«Спартак-Нальчик» — «Динамо» (Москва)

«Кубань» (Краснодар) — «Спартак» (Москва)

«Луч-Энергия» (Владивосток) — «Анжи» (Махачкала)

«Олимпиец» (Нижний Новгород) — «Уфа»

«Енисей» (Красноярск) — «Ахмат» (Грозный)

«Оренбург» — «Рубин» (Казань)

«Шинник» (Ярославль) — «Урал» (Екатеринбург)

«Крылья Советов» (Самара) — «Локомотив» (Москва)

«Динамо» (Санкт-Петербург) — «Зенит» (Санкт-Петербург)

«Арарат» (Москва) — «СКА-Хабаровск»

«Тамбов» — «Арсенал» (Тула)

«Факел» (Воронеж) — «Амкар» (Пермь)

«Томь» (Томск) — «Краснодар»

«Тюмень» — «Тосно» (Ленинградская область)

Команда, указанная в паре первой, проведет встречу на своем поле. Матчи пройдут 20 и 21 сентября. Кто и когда конкретно сыграет, будет определено позднее.