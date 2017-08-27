«Ахмат» обыграл ЦСКА благодаря голу после передачи из-за пределов поля

Московский ЦСКА проиграл грозненскому «Ахмату» в матче восьмого тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча состоялась на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве и завершилась победой гостей с минимальным счетом 1:0. Единственный мяч на 45-й минуте матча забил Заур Садаев.

Как отметил на своей странице в Twitter журналист Василий Конов, гол «Ахмата» был забит после ошибки арбитра. Перед прострелом, который завершил Садаев, Магомед Митришев упустил мяч за лицевую линию.

ЦСКА с 13 очками остался на пятом месте турнирной таблицы РФПЛ. «Ахмат» прервал серию из четырех поражений и с 12 очками занимает седьмую строчку. В другом матче восьмого тура, состоявшемся ранее 27 августа, московский «Спартак» на выезде не сумел обыграть «СКА-Хабаровск».