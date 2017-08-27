«Спартак» продлил серию без побед в чемпионате России по футболу

Московский «Спартак» на выезде сыграл вничью со «СКА-Хабаровском» в матче восьмого тура чемпионата России по футболу. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Сыграли хороший матч, создавали голевые моменты, не хватило только гола, большего мы не могли сделать. Главное – продолжать работать и верить», — рассказал после матча главный тренер москвичей Массимо Каррера.

Встреча, прошедшая в воскресенье, 27 августа, завершилась со счетом 0:0. Москвичи не побеждали в первенстве страны с 9 августа, когда в матче пятого тура на своем поле одолели тульский «Арсенал» (2:0).

После восьми встреч «Спартак» с девятью очками занимает девятое место в чемпионате России. «СКА-Хабаровск» имеет в активе шесть очков и занимает 14-ю строчку в турнирной таблице.