Букмекеры оценили шансы «Спартака» и ЦСКА выйти из группы в Лиге чемпионов

Букмекеры оценили шансы московских «Спартака» и ЦСКА на выход из группы в розыгрыше Лиги чемпионов сезона-2017/18. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

На то, что красно-белые смогут завоевать путевку в плей-офф, можно поставить с коэффициентом 3,70 (вероятность — 28 процентов). Обратное развитие событий оценивается коэффициентом 1,28 (78 процентов).

Выход из группы столичных армейцев котируется коэффициентом 4,00 (25 процентов), невыход — 1,25 (80 процентов).

Жеребьевка группового этапа прошла в четверг, 24 августа, в Монако. «Спартак» сыграет в группе с испанской «Севильей», английским «Ливерпулем» и словенским «Марибором». ЦСКА встретится с английским «Манчестер Юнайтед», португальской «Бенфикой» и швейцарским «Базелем».

Команды проведут друг с другом по две встречи, в плей-офф выйдут по два лучших клуба из каждого квартета.