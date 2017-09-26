Бывший футболист сборной России покинул московский «Арарат»

Бывший полузащитник сборной России Марат Измайлов покинул московский «Арарат». Об этом сообщается на странице клуба во ВКонтакте.

Стороны расторгли соглашение по обоюдному согласию. 35-летний полузащитник поблагодарил тренеров и партнеров по команде за совместную работу. «Мне было очень приятно стать частью этой большой футбольной семьи. Для меня это решение было сложным, но по личным обстоятельствам я вынужден покинуть команду. Желаю "Арарату" решения всех спортивных задач. Уверен, что у клуба светлое будущее», — сказал он.

О подписании контракта с Измайловым «Арарат» объявил 9 июня. За клуб также выступают бывшие игроки сборной России Роман Павлюченко и Алексей Ребко.

За московский клуб, выступающий в зоне Центр второго дивизиона чемпионата России (ПФЛ), Измайлов провел четыре матча, в которых забил два мяча.