В Москве устроят благотворительный автопробег с суперкарами

Осенью 2017 года в Москве состоится благотворительный автопробег Rodery Super Сup, организованный при поддержке ювелирного дома Rodery. Спорткары, которые примут участие в заезде, стали героями первой официальной фото- и видеосъемки. Об этом корреспонденту «Ленты.ру» сообщил один из организаторов мероприятия.

Маршрут автопробега пройдет по центральным улицам Москвы, а завершится событие торжественной церемоний награждения победителей, благотворительным ужином и концертом. Все средства, которые будут собраны во время мероприятия отправятся на помощь детям, оставшимся без попечения родителей, детям из малоимущих и неблагополучных семей, а также сиротам и страдающим ДЦП, которых уже более двух лет поддерживает благотворительный Фонд «Звезды Детям».

