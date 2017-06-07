Alberta Ferretti превратила моделей в современных богинь

Итальянская марка Alberta Ferretti запустила рекламную кампанию, приуроченную к выходу новой коллекции одежды. Об этом сообщается в пресс-релизе, который поступил в редакцию «Ленты.ру» в среду, 7 июня.

Модели Кики Виллемс, Лекси Болинг и Линси Монтеро , которые приняли в ней участие, представлены в образах современных богинь. Автором снимков стал британский модный фотограф Тим Уолкер.

Фото: Alberta Ferretti 1 /2

Alberta Ferretti — итальянский бренд люксового сегмента, модный дом основан в 1974 году. Его визитная карточка — шифоновые платья, выполненные в романтическом стиле. В список клиенток марки входят Анджелина Джоли, Джулия Робертс, Мадонна, Ума Турман, Николь Кидман, Ева Грин и другие.

Среди новинок марки — коллекция купальников. Модели спортивного кроя выполнены в ярких цветах. В линейке — семь моделей, на каждой написано название дня недели. В дополнение к купальникам дизайнеры представили «шубы-недельки» схожего дизайна в качестве альтернативы пляжному халату.