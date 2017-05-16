Alberta Ferretti предложила женщинам пляжные «шубы-недельки»

Итальянская марка Alberta Ferretti представила новую коллекцию купальников. Об этом во вторник, 16 мая, сообщает Vogue.

Модели спортивного кроя выполнены в ярких цветах. В линейке — семь моделей, на каждой написано название дня недели. В дополнение к купальникам дизайнеры представили «шубы-недельки» схожего дизайна в качестве альтернативы пляжному халату.

Фото: Alberta Ferretti 1 /9

Alberta Ferretti — итальянский бренд люксового сегмента, модный дом основан в 1974 году. Его визитная карточка — шифоновые платья, выполненные в романтическом стиле. В список клиенток марки входят Анджелина Джоли, Джулия Робертс, Мадонна, Ума Турман, Николь Кидман, Ева Грин и другие.

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Весной 2016 года основательница компании Альберта Ферретти лично представила в Москве новую коллекцию бренда. В линейку вошли платья, юбки, шелковые топы с кабошонами, а также легкие пальто из мохера. При декоре одежды использовались лазерные аппликации и объемные цветочные украшения с бахромой.