Cos сделал минималистичные купальники

Шведский бренд Cos представил новую коллекцию купальников. Об этом в пятницу, 28 апреля, сообщает HighSnobiety.

Фото: COS 1 /2

Линейка отличается минималистичным дизайном. В нее вошли женские и мужские модели купальников, выполненные в сдержанных цветах: синем, оливковом и бежевом. По словам представителей марки, несмотря на кажущуюся простоту, коллекция не получилась скучной. Индивидуальность ей придает выбор материалов и необычный дизайн.

Модели уже поступили в продажу и представлены на официальном сайте бренда.

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Под маркой Cos продается женская и мужская одежда, бренд зарегистрирован в 2007 году.

В середине апреля другая марка - Uniqlo – выпустила коллекцию купальников вместе с французским брендом Princesse tam.tam. В нее вошли 16 моделей, в том числе спортивные бикини и закрытые купальники с перекрещенными на спине бретелями, с разными рисунками и узорами, которые можно комбинировать между собой.

