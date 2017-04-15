Джереми Скотт перенес игру Candy Crush на купальники

Креативный директор бренда Moschino Джереми Скотт создал капсульную коллекцию к музыкальному фестивалю Коачелла, сообщает WWD.

В коллекцию вошли рюкзаки, мужские шорты для серфинга, женские купальники и пластиковые чехлы для iPhone с принтом по мотивам популярной игры для мобильных телефонов Candy Crush. Коллекция уже продается на сайте бренда Moschino, цены — от 70 долларов за чехол до 650 долларов за рюкзак.

Коачелла — трехдневный музыкальный фестиваль, который проводится в одноименной долине в штате Калифорния. В 2017 году он пройдет с 14 по 16 апреля. В нем примут участие группы Radiohead, the xx, New Order, а также исполнители Лорд, Кендрик Ламар и Трэвис Скотт.

Джереми Скотт — американский дизайнер, с 2013 года занимает пост креативного директора итальянского бренда Moschino. Также сотрудничает с другими марками: в начале 2017 года он представил дизайн детских колясок Cyber Wings и лимитированную коллекцию сумок для бренда Longchamp, вдохновленную нью-йоркским небоскребом Empire State Building.

