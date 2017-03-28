Американский дизайнер предложил детские коляски за 135 тысяч рублей

Американский дизайнер и креативный директор компании Moschino Джереми Скотт разработал дизайн детских прогулочных колясок. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» во вторник, 28 марта.

Речь идет о модели Cybex Wings. Она представлена в двух вариантах: с черным корпусом и золотыми крыльями по бокам и с цветочным принтом. Коляски уже появились в продаже, цена — 134 990 рублей.

Джереми Скотт — американский дизайнер, с 2013 года занимает пост креативного директора Moschino.

Осенью 2015 года другая компания — Diesel — представила коляску, созданную в сотрудничестве с маркой Bugaboo. Корпус выполнен из алюминия, коляска обтянута джинсовой тканью темно-синего цвета и дополнена специальной сумкой с функциональными карманами. Цена модели Bugaboo Buffalo составляет 1299 евро.