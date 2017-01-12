Американский дизайнер превратил небоскреб в патриотическое мороженое

Французская компания Longchamp представила лимитированную коллекцию сумок, созданную с американским дизайнером Джереми Скоттом. Об этом корреспонденту «Ленты.ру» рассказал представитель пресс-службы марки.

Источником вдохновения для модельера послужил нью-йоркский небоскреб «Эмпайр-стейт-билдинг». Принт в виде оригинального мороженого в форме легендарного здания исполнен в сочетании трех цветов флага США: красного, белого и голубого.

Компания Longchamp основана в Париже в 1948 году Жаном Кассегреном. Изначально она специализировалась на продаже табака и курительных принадлежностей. Логотип фирмы — изображение жокея. В настоящее время под этим брендом производится мужская и женская одежда и обувь, а также аксессуары и изделия из кожи.

Джереми Скотт — американский дизайнер, с 2013 года занимает пост креативного директора Moschino. Сотрудничать с Longchamp он начал с 2006 года. В честь 10-летия совместной работы с брендом дизайнер создал новую модель сумки Greetings from Hollywood.