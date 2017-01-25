Longchamp выпустила коллекцию аксессуаров ко Дню святого Валентина

Французская марка Longchamp выпустила коллекцию аксессуаров, приуроченную ко Дню святого Валентина. Об этом корреспонденту «Ленты.ру» рассказал представитель пресс-службы бренда. Капсульная линейка получила название Kiss&Love, вещи из нее выполнены в оттенках розового и фуксии.

Фото: Longchamp 1 /2

В коллекцию вошли косметички с вышивкой из шелковых нитей, платки-каре, кожаные браслеты с подвесками и брелоки с пайетками. В продаже они появятся с февраля.

Компания Longchamp основана в Париже в 1948 году Жаном Кассегреном. Изначально она специализировалась на продаже табака и курительных принадлежностей. Логотип фирмы — изображение жокея. В настоящее время под этим брендом производится мужская и женская одежда и обувь, а также аксессуары и изделия из кожи.

Одна из новинок марки — лимитированная коллекция сумок, созданная американским дизайнером Джереми Скоттом. Источником вдохновения для модельера послужил нью-йоркский небоскреб «Эмпайр-стейт-билдинг». Принт в виде оригинального мороженого в форме легендарного здания исполнен в сочетании трех цветов флага США: красного, белого и голубого.