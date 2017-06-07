Шведский бренд снял в рекламе 78-летнюю Верушку

Шведский масс-маркетный бренд Acne Studios показал лукбук новой коллекции одежды. Как сообщает Vogue, в съемках приняла участие 78-летняя немецкая модель Вера Готлибе Анна фон Лендорф, более известная под псевдонимом Верушка. Показ впервые прошел на родине марки — в Стокгольме.

По словма представителей бренда, Лендорф хорошо знакома с продукцией компании и самостоятельно подбирала образы для съемок.

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Вера Готлибе Анна фон Лендорф, она же Верушка — немецкая супермодель и актриса. Широкую известность ей принсла роль в фильме Микеланджело Антониони «Фотоувеличение».

Карьеру модели она закончила в 1975 году после ссоры с главным редактором журнала Vogue Грейс Мирабеллой. В настоящее время Верушка иногда принимает участие в показах в качестве приглашенной звезщды.