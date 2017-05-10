Roberto Cavalli назвал имя нового креативного директора

Новым креативным директором итальянского модного дома Roberto Cavalli стал Пол Сарридж. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице марки в Twitter.

Он пришел на смену Питеру Дундасу, который покинул компанию осенью 2016 года. Ранее Сарридж сотрудничал с Acne Studios и Z Zegna, а также работал в Burberry.

Первой работой дизайнера на новом месте станет коллекция весна-лето 2018, которую покажут на Неделе моды в Милане в сентябре.

Roberto Cavalli — итальянский модный дом. Основатель компании Роберто Кавалли в начале 1970-х годов разработал и запатентовал специальную технику печати на коже, позволяющую окрашивать ее в шесть разных цветов. Этим изобретением пользовались Hermes и Pierre Cardin, от которых Кавалли получал комиссионные.