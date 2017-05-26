Екатеринбургского первоклассника с ДЦП забыли позвать на последний звонок

В школе №23 города Екатеринбурга первоклассника с тяжелой формой ДЦП забыли позвать на празднование последнего звонка 25 мая. Об этом сообщает Ura.ru.

По данным Уральского родительского комитета, ранее мальчика не пригласили отметить День Победы и сняться для школьного альбома. «Это делается специально, потому что он не такой, как все. У руководства школы и педагога, которые так относятся к ребенку, нет ни совести, ни мозгов», — заявил глава организации Евгений Жабреев.

Глава управления образования Екатеринбурга Екатерина Сибирцева заявила, что инцидент произошел из-за недосмотра со стороны школы, вызванного большим числом первоклассников. Также она принесла извинения мальчику и его маме и пообещала, что на остальные праздники ребенка пригласят.

В прокуратуре заявили, что по факту дискриминации будет проведена проверка.

В конце 2015 года в одном из детских садов в Набережных Челнах не разрешили выступить на утреннике ребенку, страдающему ДЦП. Пятилетнюю девочку вместе с матерью отправили домой. Детский сад №67 является комбинированным, там в инклюзивных группах воспитываются дети с диагнозом ДЦП.