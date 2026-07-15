RT: Российские военные сбились с маршрута, преодолели минное поле и вступили в бой с ВСУ

Российские военные в зоне проведения специальной военной операции сбились с маршрута по пути на боевую задачу, преодолели минное поле и вступили в бой с Вооруженными силами Украины (ВСУ). Историю бойцов разведвзвода 417-го батальона 42-й гвардейской дивизии публикует RT.

Как рассказал командир взвода с позывным Алтай, опорный пункт ВСУ близ стратегически важной трассы, соединяющей города Орехов и Запорожье, был обнаружен благодаря внимательности к деталям российских дроноводов. По его словам, первое впечатление, которое создавал тот опорник, говорило о том, что он давным-давно заброшен. Однако впоследствии оказалось, что это целая система окопов.

«Никаких следов жизнедеятельности не просматривается, а если и есть они, то незначительные. С высоты птичьего полета их просто невозможно заметить, но нашим сослуживцам все же по каким-то деталям удалось понять, что в этих опорниках находится враг», — отметил собеседник издания.

Выдвигаться на боевую задачу было решено с поддержкой союзников. «В современных реалиях нам лучше участвовать в более массированном наступлении, чем в каком-то локальном конфликте, потому что все отвлечение идет на другой фронт. То есть мы сейчас двигаемся в одном месте, другой полк двигается с востока – и все отвлечение на них. Мы залетаем, разбираем опорник и выходим. Так получилось и в этот раз», — рассказал Алтай.

Однако из-за ливня российские военные сбились с маршрута, и дроноводам пришлось корректировать их движение. Впоследствии они преодолели минное поле, вступили в стрелковый бой с ВСУ и заняли систему окопов с наблюдательным пунктом. В ходе операции штурмовикам удалось обнаружить и ликвидировать десять украинских военных.

Как объяснил командир, занятие данной позиции было важно для Российской армии для срыва операции противника. «Если быть точнее – обезоружить его», — заключил он.

Ранее сообщалось, как рядовой Вооруженных сил России в одиночку уничтожил отделение ВСУ на замаскированной огневой точке. Он сначала закинул ручные гранаты, а после взрывов вступил в стрелковый бой с обескураженными врагами.