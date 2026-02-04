Российский боец в одиночку уничтожил отделение на огневой точке ВСУ

Рядовой Вооруженных сил (ВС) России Владислав П. мужественно и профессионально в одиночку уничтожил отделение Вооруженных сил Украины (ВСУ) на замаскированной огневой точке. Об этом со ссылкой на Министерство обороны РФ пишут РИА Новости.

Боец, когда обнаружил точку противника, вел разведку местности на одном из важнейших тактических направлений. Владислав незаметно подобрался к позиции ВСУ, оценил обстановку и решил вступить в бой.

Российский военный сначала закинул ручные гранаты, а после взрывов вступил в стрелковый бой с обескураженными врагами.

«И огнем из личного стрелкового оружия уничтожил их. В ходе боя потери врага составили до отделения живой силы», — добавили в Минобороны.

Отделение насчитывает порядка десяти военнослужащих.

Благодаря действиям российского бойца, удалось составить безопасный маршрут для российской штурмовой группы, которая затем успешно овладела важными рубежами.

