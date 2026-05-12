Стало известно о регулярной гибели украинских пограничников от хантавируса

Украинские пограничники в Черниговской области регулярно умирают от хантавируса, пишет РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

По данным источника, в регионе продолжают фиксировать случаи хантавируса. «Медики 11-го отряда Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) признают, что от данной инфекции регулярно умирают пограничники, находящиеся на позициях в Семеновском районе», — подчеркнули в российском ведомстве.

В силовых структурах добавили, что Киев официально признает всего восемь случаев хантавируса в данном регионе за последние годы.

Ранее стало известно, что командиры Вооруженных сил Украины (ВСУ) запретили оказывать помощь больным хантавирусом военнослужащим.