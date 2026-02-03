Российский боец рассказал о многодневном бое с ВСУ

Российские бойцы при многодневном штурме позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Купянском направлении уничтожали до семи блиндажей противника за сутки. Об этом в беседе с RT рассказал оператор беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) с позывным Егерь.
«На протяжении нескольких дней беспрерывно летали, помогали уничтожать блиндажи, который препятствовали продвижению российских войск», — отметил Егерь, добавив, что в тот момент наиболее приятно было получать координаты, которые говорили о том, что российские войска наступали и продвигались все дальше и дальше.
«Штурм длился несколько дней, выкидывали, наверное, по шесть-семь бортов, то есть уничтожали по шесть-семь укреплений», — уточнил собеседник издания.
По его словам, перед подразделением стояли задачи полного контроля путей ВСУ к Купянску и к переправе, а также уничтожение всевозможных орудий и танков.
Ранее командир штурмового взвода гвардии лейтенант Чингис Хомушку рассказал, как участвовал в бое на донецком направлении, в котором были уничтожены около 100 солдат и 10 бронемашин. За это он был удостоен медали «За отвагу».