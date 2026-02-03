RT: Бойцы ВС РФ при многодневном штурме позиций ВСУ уничтожали до семи блиндажей

Российские бойцы при многодневном штурме позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Купянском направлении уничтожали до семи блиндажей противника за сутки. Об этом в беседе с RT рассказал оператор беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) с позывным Егерь.

«На протяжении нескольких дней беспрерывно летали, помогали уничтожать блиндажи, который препятствовали продвижению российских войск», — отметил Егерь, добавив, что в тот момент наиболее приятно было получать координаты, которые говорили о том, что российские войска наступали и продвигались все дальше и дальше.

«Штурм длился несколько дней, выкидывали, наверное, по шесть-семь бортов, то есть уничтожали по шесть-семь укреплений», — уточнил собеседник издания.

По его словам, перед подразделением стояли задачи полного контроля путей ВСУ к Купянску и к переправе, а также уничтожение всевозможных орудий и танков.

Ранее командир штурмового взвода гвардии лейтенант Чингис Хомушку рассказал, как участвовал в бое на донецком направлении, в котором были уничтожены около 100 солдат и 10 бронемашин. За это он был удостоен медали «За отвагу».

