09:51, 3 февраля 2026Россия

Российский боец рассказал о многодневном бое с ВСУ

RT: Бойцы ВС РФ при многодневном штурме позиций ВСУ уничтожали до семи блиндажей
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

Российские бойцы при многодневном штурме позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Купянском направлении уничтожали до семи блиндажей противника за сутки. Об этом в беседе с RT рассказал оператор беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) с позывным Егерь.

«На протяжении нескольких дней беспрерывно летали, помогали уничтожать блиндажи, который препятствовали продвижению российских войск», — отметил Егерь, добавив, что в тот момент наиболее приятно было получать координаты, которые говорили о том, что российские войска наступали и продвигались все дальше и дальше.

«Штурм длился несколько дней, выкидывали, наверное, по шесть-семь бортов, то есть уничтожали по шесть-семь укреплений», — уточнил собеседник издания.

По его словам, перед подразделением стояли задачи полного контроля путей ВСУ к Купянску и к переправе, а также уничтожение всевозможных орудий и танков.

Ранее командир штурмового взвода гвардии лейтенант Чингис Хомушку рассказал, как участвовал в бое на донецком направлении, в котором были уничтожены около 100 солдат и 10 бронемашин. За это он был удостоен медали «За отвагу».

