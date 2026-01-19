Реклама

Россия
08:39, 19 января 2026Россия

Российский офицер рассказал о бое с сотней украинских солдат на СВО

Командир Хомушку участвовал в бое, в котором были уничтожены до 100 солдат ВСУ
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Командир штурмового взвода гвардии лейтенант Чингис Хомушку участвовал в бое на донецком направлении, в котором были уничтожены около 100 солдат и 10 бронемашин Вооруженных сил Украины (ВСУ). Подробности сражения офицер рассказал в беседе с «Красной звездой».

По словам военнослужащего, противник предпринял попытку атаковать позиции Российской Армии в зоне проведения специальной военной операции (СВО), начав наступление под вечер. Бои продлились всю ночь.

«Мы видели, что они подходят. Плюс их «птичка» зависла над нами, наблюдала. По нам открыли мощный пулеметный огонь, мы, естественно, не остались в долгу — ответили. Прорваться через нас враг так и не смог», — отметил Хомушку, добавив, что ВСУ тогда отступили.

За тот бой офицер был удостоен медали «За отвагу». Однако в одном из следующих боевых выходов он был серьезно ранен. Это произошло во время штурма позиции ВСУ, где были сосредоточены наемники — в основном, грузины и поляки.

«Мы заходили в лесополку, действовали тройками. Стали продвигаться дальше и попали под мощный огонь. По нам работали минометы ВСУ — первый прилет, второй, третий. Залегли. И тут еще один прилет, и осколок минометной мины попал мне в руку», — вспомнил собеседник издания.

По словам командира, после боя ему удалось самостоятельно дойти до группы эвакуации. Ему потребовалась госпитализация и хирургическое вмешательство. «У меня пальцы практически отвалились. Врачам спасибо — пришили обратно», — вспомнил он.

После сложной операции Чингис Хомушку вернулся в свое же подразделение. Уже там он узнал, что удостоен ордена «Мужества».

Ранее командир расчета FPV-дронов группировки войск «Центр» с позывным Гид рассказал о бое с «вооруженной до зубов оружием НАТО» группой бойцов ВСУ. С его слов, он смог обратить их в бегство несколькими сбросами с беспилотников.

