Россия
15:28, 30 декабря 2025Россия

Российский участник СВО рассказал о бое с «вооруженной до зубов оружием НАТО» группой ВСУ

RT: Боец СВО сбросами с дронов обратил в бегство группу ВСУ с оружием НАТО
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Командир расчета FPV-дронов 39-й гвардейской мотострелковой бригады 68-го армейского корпуса в составе группировки войск «Центр» с позывным Гид рассказал о бое с «вооруженной до зубов оружием НАТО» группой бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он смог обратить их в бегство несколькими сбросами с беспилотников, сообщает RT.

По его словам, российский расчет разведки занял новую позицию недалеко от противника и ВСУ долгое время даже не подозревали об этом. «Таким образом, у нас были ценные сведения о расположениях противника. Но в какой-то момент противник начал просекать, что где-то в районе полосы находится наш расчет», — вспомнил Гид.

Участник специальной военной операции (СВО) на Украине рассказал, что вскоре над лесополосой, где укрывался российский расчет, стали часто летать украинские беспилотники — по большей части FPV и ударные дроны «Баба-яга». А спустя время противник пошел в наступление.

«Группа подготовленных бойцов, вооруженных до зубов натовским оружием, выдвинулась в сторону лесополосы, и нужно было принимать незамедлительное решение, потому что наши там сидят, а численное превосходство за противником. Пришлось отбивать атаку с помощью дронов», — отметил Гид, добавив, что были нанесены точечные удары по противнику и в итоге бойцы ВСУ отступили.

Ранее командир минометного расчета Александр Чупров рассказал о бое с не дававшими подняться российской пехоте пулеметчиками. За эту операцию он был удостоен государственной награды.

