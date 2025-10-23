Командир СВО рассказал о бое с не дававшими подняться российской пехоте пулеметчиками ВСУ

МО РФ: Российские военные выпустили автоматически порядка 160 мин по пехоте ВСУ

Командир минометного расчета Александр Чупров рассказал о бое с не дававшими подняться российской пехоте пулеметчиками Вооруженных сил Украины (ВСУ). Его историю публикует Минобороны России (МО РФ) в официальном Telegram.

По словам военнослужащего, на одном из направлений в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине российская пехота буквально залегла под огнем двух крупнокалиберных пулеметов противника, движение было остановлено, тогда в дело вступили минометчики. «Они не давали подняться нашим ребятам. Мы выехали на точку, "накрыли" двух пулеметчиков, сложились и уехали, а наша пехота смогла продвинуться дальше», — вспомнил Чупров.

Боец также рассказал, что на другом направлении его расчет отработал по открытой пехоте противника, выпустив автоматически порядка 160 мин, что также способствовало продвижению российских войск.

За эти операции Чупров был удостоен государственных наград, в частности, награжден медалью Суворова.

