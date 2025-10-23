Россия
14:45, 23 октября 2025Россия

Командир СВО рассказал о бое с не дававшими подняться российской пехоте пулеметчиками ВСУ

МО РФ: Российские военные выпустили автоматически порядка 160 мин по пехоте ВСУ
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал «Минобороны России»

Командир минометного расчета Александр Чупров рассказал о бое с не дававшими подняться российской пехоте пулеметчиками Вооруженных сил Украины (ВСУ). Его историю публикует Минобороны России (МО РФ) в официальном Telegram.

По словам военнослужащего, на одном из направлений в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине российская пехота буквально залегла под огнем двух крупнокалиберных пулеметов противника, движение было остановлено, тогда в дело вступили минометчики. «Они не давали подняться нашим ребятам. Мы выехали на точку, "накрыли" двух пулеметчиков, сложились и уехали, а наша пехота смогла продвинуться дальше», — вспомнил Чупров.

Боец также рассказал, что на другом направлении его расчет отработал по открытой пехоте противника, выпустив автоматически порядка 160 мин, что также способствовало продвижению российских войск.

За эти операции Чупров был удостоен государственных наград, в частности, награжден медалью Суворова.

Ранее сообщалось, что при освобождении Воскресенска российский штурмовик с позывным Сурик в течение недели в одиночку держал оборону в окружении ВСУ.

