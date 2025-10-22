Российский штурмовик неделю в одиночку держал оборону в окружении ВСУ

Российский штурмовик семь дней в одиночку держал оборону в окружении ВСУ

При освобождении Воскресенска в зоне проведения специальной военной операции (СВО) российский штурмовик с позывным Сурик в течение недели в одиночку держал оборону в окружении Вооруженных сил Украины (ВСУ). Его историю публикует газета «Красная звезда».

По данным издания, группа Сурика попала в засаду, в результате чего отряд разделился и военнослужащий остался один — без связи и окруженный врагом. В течение семи дней он держал оборону. Выжить ему удалось благодаря тому, что солдаты ВСУ не были осведомлены, что боец остался один.

Со слов военнослужащего, он занял оборону в полуразрушенном доме, где нашел три бутылки воды и немного запасов продовольствия.

«Несмотря на отсутствие связи, продолжал верить, что мои товарищи ищут меня. Это давало силы продолжать борьбу. Каждый день, проведенный в окружении, требовал максимальной концентрации и предельной мобилизации всех ресурсов. После семи дней, когда надежда начала угасать, услышал долгожданные голоса товарищей», — вспомнил Сурик.

Он рассказал, что российским штурмовикам удалось прорваться через кольцо противника и вывести его из опасной зоны.

Всего штурм Воскресенска длился две недели, отмечает издание.

