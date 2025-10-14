Россия
14:43, 14 октября 2025Россия

Боец СВО получил контузию, продолжил бой и сжег до роты украинских солдат

Командир расчета «Солнцепека» сжег до роты солдат ВСУ, несмотря на контузию
Алан Босиков
Алан Босиков

Фото: Александр Мельников / РИА Новости

Командир расчета тяжелой огнеметной системы (ТОС) «Солнцепек» меткой стрельбой уничтожил до роты солдат ВСУ. Об этом сообщает в Telegram газета «Вперед», выпускаемая в Заиграевском районе Бурятии.

Старший сержант Иван Паньков получил контузию во время боя. Несмотря на полученные техникой повреждения и контузию, Паньков сумел не только не допустить потери установки ТОС, но и вывел ее на боевую позицию.

Мужчина произвел точный залп из «Солнцепека», поразив два долговременных огневых сооружения ВСУ, а также штабной пункт уровня роты и большое количество живой силы противника. Командиры отметили подвиг Панькова и представили его к ордену Мужества.

Ранее другой боец СВО в одиночку ликвидировал украинскую разведгруппу. Этот боевой эпизод произошел на краснолиманском направлении. Для того чтобы выйти победителем из неравной схватки, солдат замаскировался в окопе.

