Боец СВО получил контузию, продолжил бой и сжег до роты украинских солдат

Командир расчета «Солнцепека» сжег до роты солдат ВСУ, несмотря на контузию

Командир расчета тяжелой огнеметной системы (ТОС) «Солнцепек» меткой стрельбой уничтожил до роты солдат ВСУ. Об этом сообщает в Telegram газета «Вперед», выпускаемая в Заиграевском районе Бурятии.

Старший сержант Иван Паньков получил контузию во время боя. Несмотря на полученные техникой повреждения и контузию, Паньков сумел не только не допустить потери установки ТОС, но и вывел ее на боевую позицию.

Мужчина произвел точный залп из «Солнцепека», поразив два долговременных огневых сооружения ВСУ, а также штабной пункт уровня роты и большое количество живой силы противника. Командиры отметили подвиг Панькова и представили его к ордену Мужества.

Ранее другой боец СВО в одиночку ликвидировал украинскую разведгруппу. Этот боевой эпизод произошел на краснолиманском направлении. Для того чтобы выйти победителем из неравной схватки, солдат замаскировался в окопе.