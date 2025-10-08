Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
07:12, 8 октября 2025Бывший СССР

Российский боец уничтожил разведгруппу ВСУ в зоне СВО

Российский боец уничтожил разведгруппу ВСУ на красноармейском направлении
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

На красноармейском направлении российский военнослужащий ликвидировал солдат разведывательной группы Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило Минобороны России, передает ТАСС.

«Военнослужащий штурмового подразделения 35-й гвардейской мотострелковой бригады группировки войск "Центр" уничтожил двух бойцов разведгруппы ВСУ в ходе попытки скрытного продвижения к позициям соединения в районе Красноармейска», — рассказали в оборонном ведомстве.

Там сообщили, что боец ВС России замаскировался в окопе и солдаты противника его не заметили. Когда они приблизились на расстояние около десяти метров, военнослужащий открыл по ним огонь, уничтожив их.

Ранее военный эксперт Ян Гагин рассказал, что ВСУ больше не пытаются наступать в Красноармейске, так как любые подобные попытки обречены на провал.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россиян в 2026 году ожидают самые долгие новогодние выходные за многие годы. Отдых продлится 12 дней

    Россияне назвали сумму достойной пенсии

    Украинская фигуристка показала вид сзади в откровенном боди

    Приносивший быка в жертву российский преподаватель пойдет под суд

    Зеленский пообещал не повышать цены на газ на Украине

    Стало известно о попытке жителей Украины спрятать детей от ВСУ в печках

    Российский сенатор пообещал Киеву ответ за удары по территории Запорожской АЭС

    Москвичам пообещали аномальную неделю

    В Сумской области ликвидировали группу диверсантов ВСУ

    Политолог назвал симметричный ответ России на угрозы поставки Tomahawk Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости