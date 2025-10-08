Российский боец уничтожил разведгруппу ВСУ на красноармейском направлении

На красноармейском направлении российский военнослужащий ликвидировал солдат разведывательной группы Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило Минобороны России, передает ТАСС.

«Военнослужащий штурмового подразделения 35-й гвардейской мотострелковой бригады группировки войск "Центр" уничтожил двух бойцов разведгруппы ВСУ в ходе попытки скрытного продвижения к позициям соединения в районе Красноармейска», — рассказали в оборонном ведомстве.

Там сообщили, что боец ВС России замаскировался в окопе и солдаты противника его не заметили. Когда они приблизились на расстояние около десяти метров, военнослужащий открыл по ним огонь, уничтожив их.

Ранее военный эксперт Ян Гагин рассказал, что ВСУ больше не пытаются наступать в Красноармейске, так как любые подобные попытки обречены на провал.