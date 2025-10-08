Эксперт Гагин: ВСУ перестали пытаться наступать в Красноармейске

Вооруженные силы Украины (ВСУ) больше не пытаются наступать в Красноармейске (украинское название — Покровск), так как любые подобные попытки обречены, заявил военно-политический эксперт Ян Гагин в беседе с РИА Новости.

«На Покровск противник действительно присылал резервы для того, чтобы его попытаться удержать. Это еще до штурма. И сейчас мы наблюдаем только то, что контратак уже нет», — сказал Гагин. Он отметил, что все чаще украинские военные либо сдаются в плен, либо сбегают.

Кроме того, подчеркнул эксперт, несколько путей под Красноармейском находятся под контролем российской армии, так что у противника нарушены логистические цепочки.

Ранее боец элитного подразделения ВСУ «Скала» Евгений Вирек рассказал, что несколько дней ждал возможности сдаться в плен под Красноармейском. Он сообщил, что для этого сбежал от своих сослуживцев.