Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
05:59, 8 октября 2025Бывший СССР

В России указали на обреченность попыток наступления ВСУ в Красноармейске

Эксперт Гагин: ВСУ перестали пытаться наступать в Красноармейске
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) больше не пытаются наступать в Красноармейске (украинское название — Покровск), так как любые подобные попытки обречены, заявил военно-политический эксперт Ян Гагин в беседе с РИА Новости.

«На Покровск противник действительно присылал резервы для того, чтобы его попытаться удержать. Это еще до штурма. И сейчас мы наблюдаем только то, что контратак уже нет», — сказал Гагин. Он отметил, что все чаще украинские военные либо сдаются в плен, либо сбегают.

Кроме того, подчеркнул эксперт, несколько путей под Красноармейском находятся под контролем российской армии, так что у противника нарушены логистические цепочки.

Ранее боец элитного подразделения ВСУ «Скала» Евгений Вирек рассказал, что несколько дней ждал возможности сдаться в плен под Красноармейском. Он сообщил, что для этого сбежал от своих сослуживцев.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин в свой день рождения посетил Петербург и провел совещание с военными. Что сказал президент о ходе СВО?

    Раскрыт возможный срок поставки Tomahawk Украине

    Желающих воевать против России Мерца и Писториуса направили в ВСУ

    Смотритель рассказал о самой необычной попытке пронести контрабанду в тюрьму

    Жених женщины привязал бойфренда ее дочери к стулу и заставил играть в русскую рулетку

    Врач назвал вызывающие проблемы с почками напитки

    Названа замедляющая смертельно опасный рак комбинация препаратов

    В России указали на обреченность попыток наступления ВСУ в Красноармейске

    Пентагон утвердил проект истребителя нового поколения

    Назван ключ к успеху ВС России на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости