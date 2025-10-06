Раскрыта причина нехватки у ВСУ штурмовиков в Сумской области

Нехватка штурмовиков ВСУ в Сумской области вызвана огромным числом дезертиров

У Вооруженных сил Украины (ВСУ) не получилось доукомплектовать штурмовые подразделения в Сумской области из-за массовых дезертирств. Об этом РИА Новости заявили в российских силовых структурах.

«Командование ВСУ не смогло в полной мере доукомплектовать штурмовые подразделения на Сумском направлении из-за огромного количества дезертиров в резервных ротах 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады, 47-й и 158-й отдельных механизированных бригад», — уточнил собеседник агентства.

Как утверждает представитель российских силовых структур, в каждой роте числится по меньшей мере 30 военных, самовольно оставивших место службы.

Ранее боец элитного подразделения ВСУ «Скала» Евгений Вирек рассказал, что несколько дней ждал возможности сдаться в плен под Красноармейском. Он сообщил, что для этого сбежал от своих сослуживцев.