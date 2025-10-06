Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
07:04, 6 октября 2025Бывший СССР

Раскрыта причина нехватки у ВСУ штурмовиков в Сумской области

Нехватка штурмовиков ВСУ в Сумской области вызвана огромным числом дезертиров
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Stringer / Reuters

У Вооруженных сил Украины (ВСУ) не получилось доукомплектовать штурмовые подразделения в Сумской области из-за массовых дезертирств. Об этом РИА Новости заявили в российских силовых структурах.

«Командование ВСУ не смогло в полной мере доукомплектовать штурмовые подразделения на Сумском направлении из-за огромного количества дезертиров в резервных ротах 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады, 47-й и 158-й отдельных механизированных бригад», — уточнил собеседник агентства.

Как утверждает представитель российских силовых структур, в каждой роте числится по меньшей мере 30 военных, самовольно оставивших место службы.

Ранее боец элитного подразделения ВСУ «Скала» Евгений Вирек рассказал, что несколько дней ждал возможности сдаться в плен под Красноармейском. Он сообщил, что для этого сбежал от своих сослуживцев.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Меркель назвала виновных в начале СВО

    Названы два самых популярных секс-фетиша

    Стало известно о судьбе элитного подразделения ВСУ

    Шансы найти пропавшую в Красноярском крае семью живой оценили

    В Китае рассказали о неожиданной мести России Канаде

    В Одесской области сообщили о прилете по промышленному объекту

    Фон дер Ляйен почувствовала дискомфорт

    Звезда «Папиных дочек» подал иск на алименты к бывшей супруге

    Зеленский начал запугивать противников ради одной цели

    Союзник России собрался провести деноминацию

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости