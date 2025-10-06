Бывший СССР
Солдат элитного подразделения ВСУ сбежал от сослуживцев и сдался в плен

Солдат элитного подразделения ВСУ Вирек несколько дней ждал возможности сдаться
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Stringer / Reuters

Боец элитного подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Скала» под Красноармейском несколько дней ждал возможности сдаться в плен. Солдат подразделения Евгений Вирек сообщил ТАСС, что для этого он сбежал от своих сослуживцев.

«Я несколько дней прятался в разбитых домах, на болотах», — отметил он. Собеседник агентства добавил, что российские военные ходили по местности, и в какой-то момент один солдат его заметил.

Вирек уточнил, что при пленении ему оказали помощь, накормили, напоили, и обеспечили необходимым.

Ранее украинский боец Игорь Шевцов, попавший в плен, заявил, что почувствовал разочарование в ВСУ из-за масштабного воровства. По словам военнослужащего, он пошел на фронт добровольно, сделал это «сам и без повестки», однако за годы нахождения в рядах ВСУ он успел утратить в них веру.

