Знаменитый актер обвинил сына в растрате 19 миллионов рублей

Знаменитый гонконгский актер Ки Дин Ли обвинил сына в растрате всех сбережений

Знаменитый гонконгский актер Ки Дин Ли обвинил своего старшего сына Огастина в растрате всех его сбережений. Об этом пишет AsiaOne.

79-летний Ли заявил, что отпрыск превратил его в «живой банкомат» и за последние годы растратил два миллиона гонконгских долларов (около 19 миллионов рублей). Огастин жил с матерью — бывшей женой Ли Фрэнсис Ши Мин. Женщина болела, и актер оплачивал ее лечение, а также выдавал сыну по 50 тысяч гонконгских долларов (475 тысяч рублей) в месяц на расходы. На эти деньги Огастин должен был обеспечить комфортные условия жизни матери, однако Ли уверен, что он тратил все на себя.

21 марта Мин не стало, однако Огастин сообщил об этом отцу только через 10 дней. Актер уверен, что сын просто хотел получить очередной перевод. «Он мастер лжи. Если бы не его мать, я не стал бы давать ему деньги», — заявил Ли. Актер признался, что денег у него почти не осталось, и он вынужден снова сниматься. Управление своими финансами он доверил младшему сыну.

Ки Дин Ли родился в 1946 году и с детства занимался ушу. Карьеру в кино он начал в середине 1960-х и с тех пор снялся в огромном количестве гонконгских фильмов и сериалов в качестве актера и каскадера. На западе наиболее известны две картины с участием Ли: комедийный боевик «Драконы навсегда» с Джеки Чаном и криминальная драма «Городская война», где главную роль сыграл Чоу Юньфат.

