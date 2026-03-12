Реклама

Из жизни
02:00, 12 марта 2026

Культовый актер боевиков получил восемь лет тюрьмы за изнасилования

В Японии культовый актер Сакаки получил 8 лет тюрьмы за нападения на женщин
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Bject / Wikimedia

В Японии культовый актер боевиков и режиссер Хидео Сакаки получил восемь лет тюрьмы за изнасилование двух женщин. Об этом сообщает Japan Today.

55-летнему Сакаки вынесли приговор в связи с преступлениями, совершенными в 2015 и 2016 году. В тот период он снимал две картины в качестве режиссера. Обеим пострадавшим было около 20 лет, и они снимались в этих фильмах. Прокуратура требовала для него 10 лет тюрьмы.

Сакаки отказывался признавать вину. Актер утверждал, что пострадавшие давали показания против него, находясь под давлением следственных органов, а значит, их нельзя принимать в качестве доказательств. Тем не менее суду оказалось достаточно предоставленных улик, чтобы приговорить Сакаки к длительному сроку.

Хидео Сакаки прославился на родине в начале 2000-х годов, снимаясь в фильмах ужасов и боевиках. Ленты с его участием редко показывали за границей, однако в Японии он был очень известен и сам поставил несколько фильмов. Обвинения в сексуальном насилии над актрисами преследовали Сакаки с 2022 года. Тогда четыре актрисы заявили, что начиная с 2011 года он регулярно принуждал их к сексу. Сакаки утверждал, что все происходило по взаимному согласию. Его жена вскоре извинилась перед потерпевшими и подала на развод.

Ранее британская модель обвинила звезду культового фильма «Назад в будущее» Криспина Гловера в побоях и попытке превратить ее в секс-рабыню. Актер отрицает вину.

    Обсудить
