Из жизни
03:02, 27 февраля 2026Из жизни

Культовый актер из фильма «Назад в будущее» попытался превратить модель в секс-рабыню

Модель обвинила актера Криспина Гловера в попытке поработить ее
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Jim Ruymen / JR / FMS / Reuters

Британская модель обвинила звезду культового фильма «Назад в будущее» Криспина Гловера в побоях и попытке превратить ее в секс-рабыню. Об этом пишет Daily Mail.

30-летняя британка, которую в судебных документах называют Джейн Доу, заявила, что 61-летний Гловер заманил ее в США обещаниями работы, но по сути хотел, чтобы она «служила ему в качестве любовницы и секс-рабыни». Модель также утверждает, что Гловер контролировал каждый ее шаг, а когда она однажды без спроса ушла в мечеть, не пускал обратно.

Кроме того, Джейн Доу утверждает, что когда она попыталась прогнать с участка двух кошек, Гловер схватил ее и начал душить. Затем актер вызвал полицию и настаивал, чтобы женщине запретили приближаться к нему. Адвокат Гловера в разговоре с Daily Mail заявил, что 2 марта 2024 года Доу сама напала на его клиента, после чего ее арестовали. «Господин Гловер намерен решительно отстаивать свои интересы и использовать все доступные средства правовой защиты», — прокомментировал адвокат иск британки.

Джейн Доу утверждает, что Гловер познакомился с ней в социальных сетях в 2015 году и стал уговаривать переехать в Лос-Анджелес. Она считала его другом, однако в переписке он делал ей некие странные предложения. Они встретились в 2023 году в Германии, где Гловер, по словам Доу, показал ей свою коллекцию предметов времен нацистской Германии, коллекционированием которых он занимается. Модель утверждает, что продолжила общаться с актером только потому, что он предлагал ей помочь с работой в шоу-бизнесе.

Джейн Доу обвинила Гловера в побоях, эмоциональном насилии, мошенничестве и других преступлениях. Она требует крупных выплат.

Криспин Гловер — американский актер, режиссер и продюсер. Наибольшую известность ему принесла роль Джорджа Макфлая в первом фильме трилогии «Назад в будущее». После этого Гловер сыграл во множестве художественных фильмов и исполнил роль Мистера Мира в знаменитом сериале «Американские боги».

Ранее сообщалось, что на Филиппинах мужчина обвинил двух королев красоты и актрису популярного телесериала в избиении и пытках. Женщины обвинили его в краже фотографий.

